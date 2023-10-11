Приостановлено действие лицензий семи казахстанских туроператоров
Сегодня, 23:27
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Сегодня, 23:27Сегодня, 23:27
98Фото: pixabay.com
Действие лицензий семи казахстанских туроператоров приостановили из-за невыполнения требований законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет индустрии туризма МТС РК.
Следующим туроператорам действие лицензий приостановлено на шесть месяцев:
- ТОО Hajar.travel;
- ТОО Tanym Group;
- ТОО B&K Travel KZ;
- ТОО "ТВВ тур";
- ТОО LS TOUR kz;
- ТОО "Бархатный сезон";
- ТОО Sultan Hajj Travel.
"Указанный период приостановления будет продлён на новый в случае, если выявленные/установленные нарушения не будут устранены", - сообщили в комитете.
Текущий статус и действие той или иной лицензии можно проверить на портале e-licence.kz по ссылке.
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