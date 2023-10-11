Приостановлено действие лицензий семи казахстанских туроператоров

Действие лицензий семи казахстанских туроператоров приостановили из-за невыполнения требований законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет индустрии туризма МТС РК.

Следующим туроператорам действие лицензий приостановлено на шесть месяцев:

- ТОО Hajar.travel;

- ТОО Tanym Group;

- ТОО B&K Travel KZ;

- ТОО "ТВВ тур";

- ТОО LS TOUR kz;

- ТОО "Бархатный сезон";

- ТОО Sultan Hajj Travel.

"Указанный период приостановления будет продлён на новый в случае, если выявленные/установленные нарушения не будут устранены", - сообщили в комитете.

Текущий статус и действие той или иной лицензии можно проверить на портале e-licence.kz по ссылке.