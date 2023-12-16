Принц Гарри выиграл суд против таблоидов

Принц Гарри частично выиграл инициированное им дело против британского таблоида Daily Mirror, в котором речь шла о взломе мобильных телефонов и других незаконных методах сбора информации о знаменитостях, применявшихся журналистами в прошлом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

В пятницу Высокий суд Лондона постановил, что мобильный телефон герцога Сассекского действительно был взломан сотрудниками Daily Mirror и других газет, издающихся медиахолдингом Mirror Group (MGN). Истцу присудили компенсацию в размере 140,6 тысяч фунтов стерлингов (около 180 тысяч долларов США).

MGN принесла свои извинения, признав свои "исторические правонарушения".

Рассудив, что в деле принца Гарри имел место "взлом телефона в крупных масштабах", судья Тимоти Фанкорт признал доказанным то, что информация, содержавшаяся в 15 из 33 газетных статей, на которые жаловался принц, была получена путем незаконного взлома.

Остальные 18, по словам Фанкорта, могли быть написаны с использованиями других методов поиска информации, являвшихся в то время законными.

Судебное разбирательство началось в Высоком суде в мае этого года и заняло семь недель.

Его называли "событием исторического масштаба", поскольку принц Гарри стал первым членом британской королевской семьи за 130 лет, выступившим в качестве свидетеля на суде.

Выступая на открытом процессе не только в качестве истца, но и в качестве свидетеля, Гарри обвинил издателей в том, что те годами собирали информацию о его личной жизни неправомерными методами, включавшими прослушку голосовых сообщений мобильных телефонов и найм частных детективов.

По его словам, за период с 1995 по 2011 год газеты Daily Mirror, Sunday Mirror и People опубликовали десятки новостных историй о его отношениях с бывшей девушкой Челси Дейви, о его военной службе, а также обвинения в употреблении им наркотиков, основанные данных, полученных незаконным путем.

Принц Гарри был не единственным истцом в деле против Mirror Group. Их было около 100 человек, включая певицу Шерил, покойного Джорджа Майкла (интересы которого представляли его правопреемники), двух актеров из популярнейшей британской мыльной оперы "Улица Коронации", бывшую жену известного юмориста Пола Уайтхауза и многих других.