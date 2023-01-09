Принц Гарри рассказал, о чём шутил с братом на похоронах королевы Елизаветы II

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Принц Гарри признался, что на похоронах королевы Елизаветы II он с братом Уильямом нашёл повод для шутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Us Weekly.

"Совсем недавно мы с братом шли по одному и тому же маршруту. И как бы пошутили, сказав: "По крайней мере, мы знаем путь", — описал момент с похорон королевы 38-летний герцог Сассекский в интервью ITV.

Гарри имел ввиду, что по той же дороге двигалась процессия во время похорон его матери, принцессы Дианы. На момент её смерти Уильяму было 15 лет, а Гарри - 12.

Принц также отметил, что прощаясь с бабушкой и матерью, чувствовал нечто похожее.

"Единственное различие заключалось в уровнях эмоций. Потому что наша бабушка закончила жизнь. Я думаю, что было больше празднования, уважения и признания того, чего она достигла. В то время как нашу мать забрали слишком молодой", - сказал он.

Диана умерла в возрасте 36 лет после автокатастрофы в Париже в августе 1997 года.