open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Принц Гарри рассказал, о чём шутил с братом на похоронах королевы Елизаветы II
Andy Rain/ЕРА 9 Января, 19:08
919
9 Января, 19:08
919
Фото: Andy Rain/ЕРА

Принц Гарри рассказал, о чём шутил с братом на похоронах королевы Елизаветы II

Принц Гарри признался, что на похоронах королевы Елизаветы II он с братом Уильямом нашёл повод для шутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Us Weekly

"Совсем недавно мы с братом шли по одному и тому же маршруту. И как бы пошутили, сказав: "По крайней мере, мы знаем путь", — описал момент с похорон королевы 38-летний герцог Сассекский в интервью ITV.

Гарри имел ввиду, что по той же дороге двигалась процессия во время похорон его матери, принцессы Дианы. На момент её смерти Уильяму было 15 лет, а Гарри - 12.

Принц также отметил, что прощаясь с бабушкой и матерью, чувствовал нечто похожее. 

"Единственное различие заключалось в уровнях эмоций. Потому что наша бабушка закончила жизнь. Я думаю, что было больше празднования, уважения и признания того, чего она достигла. В то время как нашу мать забрали слишком молодой", - сказал он.

Диана умерла в возрасте 36 лет после автокатастрофы в Париже в августе 1997 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Великобритания #мировые новости #принцесса Диана
BaigeNews.kz
9 Января, 19:08
919
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх