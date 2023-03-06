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Принц Гарри признался, что всегда чувствовал себя "не таким" в королевской семье
Принц Гарри дал новое интервью, в котором признался, что он "всегда чувствовал себя немного не таким" в своей семье. По его словам, так же чувствовала себя его покойная мать, принцесса Диана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.
Во время интервью доктору Габору Матэ, писателю и психотерапевту, герцог Сассекский признался, что когда начинал курс психотерапии, то боялся, что утратит воспоминания о своей маме, принцессе Диане. Интервью принца было посвящено опыту проживания горя. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году, когда принцу Гарри было 12 лет. По словам принца Гарри, после курса психотерапии он не только не утратил воспоминания о маме, но осознал, что принцесса Диана хотела, чтобы он был счастлив.
По признанию принца Гарри, всё время, пока он рос, он чувствовал себя не похожим на других членов семьи. У него было такое чувство, будто он живёт отдельно от других - в своеобразном пузыре, и психотерапия помогла ему выбраться из него.
Отвечая на вопрос о своём детстве, о недостатке эмоциональной поддержки и контакта с родителями, принц Гарри ответил, что пытается избежать тех же ошибок, воспитывая собственных детей.
"Как отец я чувствую огромную ответственность, чтобы не передать собственные травмы или… негативный опыт, который был у меня в моём детстве", - сказал герцог Сассекский.
По его словам, он также старается окружить своих детей любовью и заботой, чтобы не допустить отражения его детских травм и негативного опыта на малышах.
Говоря об отклике публики на его книгу "Запасной", которая разошлась тиражом более 1,4 миллиона экземпляров, принц Гарри подчеркнул, что он не искал сочувствия, когда работал над книгой. По его словам, после публикации книги его настигло чувство освобождения.
"Я чувствовал, что сбросил с плеч тяжёлый груз", - сказал принц Гарри. По его словам, публикация книги была для него частью его служения обществу. Таким образом, по признанию принца Гарри, он хотел помочь другим людям разрушить внутренний запрет на обсуждение проблем психического здоровья.
Также принц Гарри признался, что будет "вечно благодарен" своей жене Меган, которая помогла ему изменить взгляд на многие вещи. В интервью принц Гарри называет свою супругу "исключительным человеком".
Встреча с Меган, по его словам, заставила его пройти "ускоренный курс" по опыту расизма. По его признанию, он был шокирован этим опытом.
Принц также упомянул о военной службе в Афганистане. По его словам, не все солдаты поддерживали военные действия Британии в этой стране.
"Одной из причин почему многие в Соединённом Королевстве не поддерживали наши войска, является то, что они считали, что все военные, которые служили в Афганистане, поддерживали войну. Это не так, но как только ты подписал контракт, ты обязан делать то, что тебе скажут", - сказал принц Гарри.
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