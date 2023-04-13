- Совместно бороться с пытками будут прокуроры и Уполномоченный по правам человека 14:04 8
- С кем сыграет Елена Рыбакина в Астане на Кубке Билли Джин Кинг 13:44 193
- Искусственный интеллект применят в Алматы для регулирования дорожного движения 13:43 154
- Доходы гостиничного бизнеса выросли в Казахстане до 183 млрд тенге 13:36 141
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13:21 203
- Пожизненные выплаты будут получать казахстанские медалисты 13:20 162
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13:08 237
- Пик паводков в СКО прогнозируют на 18-21 апреля 12:45 235
- Принц Гарри приедет на коронацию отца без Меган 12:44 235
- 13 женщин обвинили Жерара Депардье в домогательствах 12:22 440
- Алматинский адвокат сообщил о первом выигранном в КС уголовном деле 11:46 441
- На КТК остановили перевалку казахстанской нефти 11:24 310
- В Астане мошенник сдавал квартиру, которую сам же арендовал 11:12 379
- 350 кг лекарств пытались нелегально завести в Казахстан из Индии 10:56 346
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 10:46 532
- Семь из десяти интернет-мошенников в Казахстане уходят от наказания 10:30 343
- Более 150 тысяч казахстанцев нашли работу в рамках Нацпроекта по предпринимательству 10:11 688
- На 80% за месяц вырос объём маркированной обуви в Казахстане 09:47 349
- Преступную схему в ТОО "Богатырь Көмір" организовали руководители среднего звена 09:33 541
- В Усть-Каменогорске намерены реанимировать завод "Азия Авто" 09:16 453
- ООН выпустила фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане 08:56 417
- "Красотка": Елена Рыбакина привела в восторг фанатов, приехав в Астану 08:42 782
- Правительство обязало "Самрук-Казына" перечислять не менее 7% от прибыли в "Қазақстан халқына" 08:15 389
- Власти Японии объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР 07:45 455
- Жительницу ВКО арестовали за мат в больнице 07:25 497
- Эксперимент по имитации полёта в космос запустили в Астане 06:33 591
- 2GIS начинает тестирование сервиса на казахском языке 05:44 509
- Подозреваемого в мошенничестве с визами в США установили в Алматы 04:53 568
- Протез ноги для 12-летнего алматинца приобрёл фонд "Қазақстан халқына" 03:18 484
- Китай готов построить логистический парк и сухопутный порт в Алматинской области 02:31 594
- Возобновляется курсирование поезда Алматы — Саратов 01:09 691
- Провайдеров в РК будут наказывать за расхождение заявленной и фактической скорости интернета 00:20 559
- В спецЦОНе Костаная приостановили приём экзамена на получение водительских прав 12.04.2023 844
- Казахстан выиграл третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе 12.04.2023 686
- Управляющий делами президента встретился с коллективами подведомственных предпрятий 12.04.2023 761
- Новый план развития машиностроения разрабатывают в Казахстане 12.04.2023 608
- Преступная группа “экзаменовала” будущих водителей в Костанае 12.04.2023 607
- Первый в истории рейс из Шымкента в Дели откроют в мае 12.04.2023 788
- Медики отравились на ауызашаре в Актау 12.04.2023 622
- Приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на топливо вступил в силу в Казахстане 12.04.2023 617
- Передачу осуждённых граждан Казахстана обсудили в Пекине 12.04.2023 764
- Ноу-хау костанайского школьника по утилизации сигаретных фильтров оценили за рубежом 12.04.2023 1119
- Схрон с боеприпасами обнаружили у военного полигона в области Жетысу 12.04.2023 619
- Скандальная больница в Щучинске: пациент обвинил врачей в ампутации ноги 12.04.2023 3218
- В Минобороны прокомментировали пуск ракеты из России в сторону Казахстана 12.04.2023 770
- Снегопад, метель и гололёд прогнозируют синоптики в Астане 12.04.2023 638
- Арест вице-министра Усерова: в Антикоре сообщили, в чём подозревают чиновника 12.04.2023 727
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 924
- Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза - депутат о Gosagro.kz 12.04.2023 802
- Под домашний арест отправили вице-министра национальной экономики РК Ильяса Усерова 12.04.2023 668
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 810
- Мухтара Тайжана арестовали в Алматы 12.04.2023 2266
- Что ожидают казахстанские учёные от Нацсовета по науке и технологиям, рассказала профессор 12.04.2023 629
- Обезглавленное тело женщины нашли в Алматы 12.04.2023 2252
- О развитии отечественной и мировой науки рассказал казахстанский учёный из Парижа 12.04.2023 639
- Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области 12.04.2023 992
- Каждый третий брак в Казахстане заканчивается разводом 12.04.2023 632
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 956
- Учебный центр "КаздорНИИ" перешел на современные бизнес-процессы 12.04.2023 590
- Масштабный ремонт дорог проведут в Усть-Каменогорске 12.04.2023 760
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 873
- В честь Аскара Забикулина назовут пожарную часть в Астане 12.04.2023 630
- Токаев предложил обратить внимание на академиков, не имеющих отношения к науке 12.04.2023 656
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 996
- Псевдоучёные рассматривают госфинансирование науки как "бесплатную кормушку" — Токаев 12.04.2023 819
- Более 500 млн тенге привлекли ученые в ходе презентации проектов в Астане 12.04.2023 820
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 785
- Заменить АСП на единое детское пособие предлагают в мажилисе 12.04.2023 696
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 608
- Касым-Жомарт Токаев высказался об искусственном интеллекте 12.04.2023 649
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 870
- Зарплата спортивных судей выросла на 62,5% в Казахстане 12.04.2023 623
- Как устроена система грантового финансирования науки в Казахстане 12.04.2023 642
- Мемориальную доску установили погибшему пожарному из Астаны Аскару Забикулину 12.04.2023 680
- "Это системная проблема" — Перуашев о причинах недовольства митингующих нефтяников 12.04.2023 884
- Золотовалютные резервы Казахстана выросли до 36,1 млрд долларов 12.04.2023 678
- Даты последнего звонка и экзаменов в школах назвали в Минпросвещения 12.04.2023 888
- Авиабилеты подорожали в Казахстане на треть 12.04.2023 651
- Разрешить продажу почек для трансплантации предложили в мажилисе 12.04.2023 954
- "Эпоха дешевых энергоносителей в Казахстане закончилась": Олжас Байдильдинов о ценах на бензин 12.04.2023 703
Принц Гарри приедет на коронацию отца без Меган
Принц Гарри, герцог Сассекский, приедет на коронацию отца Карла III, однако, как он прилетит в Лондон без жены Меган Марк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC. В Букингемском дворце подтвердили эту информацию.
Отметим, что коронация Карла III состоится 6 мая в лондонском Вестминстерском аббатстве, на неё приглашены более двух тысяч гостей.
Участие принца Гарри в коронации будет первым его мероприятием как члена королевской семьи с момента выхода сенсационных мемуаров под названием Spare ("Запасной"). В этой книге он описал свою жизнь и развитие конфликта с родственниками.
В день коронации сын Гарри и Меган Арчи будет отмечать свой четвертый день рождения.
Принц Гарри и Меган также сделали заявление, в котором подтвердили информацию Букингемского дворца. "Герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии вместе с принцем Арчи и принцессой Лилибет", — пишут они.
О причинах такого решения в заявлениях представителей королевской семьи и принца Гари не сообщается.
Поскольку Гарри больше не выполняет формальных обязанностей члена британской королевской семьи, пока неясно, какую именно роль он будет играть на коронации. Во время празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II в 2022 году Гарри и Меган не выходили на балкон Букингемского дворца вместе с другими родственниками королевы.
В своей книге Гарри нелицеприятно отзывается о своём брате принце Уильяме, который, по версии Гарри, однажды дошёл до рукоприкладства в разгар возникшего между ними конфликта.
Прошлые заявления Гарри и его жены, сделанные ими в различных интервью, окончательно испортили отношения между братьями.
-
Trend news
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13:08 233
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 924
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 809
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 956
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 872
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 963
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 803
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 897
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 1207
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 990
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 1167
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 1121
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 936
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 939
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 1115
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 1533
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 946
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 878
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 9908
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 1089
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 1165
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1094
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 1589
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 1452
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 2405
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 1704
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 1619
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 4901
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 2926
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1226
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 1422
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 1185
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1119
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6032
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1052
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1143
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1485
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 1441
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2101
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1127
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 1383
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 1408
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2224
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 7783
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9454
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1853
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1445
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 1614
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 1432
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 3626
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 1352
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1556
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2102
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1599
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1588
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1570
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 26795
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2616
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1658
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1820
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1438
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2227
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13582
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19661
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2309
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1801
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15568
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2479
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2017
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13191
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1711
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 2217
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1876
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 2170
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 2006
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2664
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1920
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3773
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 7515
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1780
-
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13:21 200
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 10:46 531
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 996
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 785
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 608
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 869
- Создатель вакцины QazVac возглавила Национальную академию наук Казахстана 12.04.2023 1159
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 972
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 946
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 997
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 1013
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 943
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 880
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1006
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 985
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 923
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 937
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 1071
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 879
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 1309
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1162
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1120
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 1485
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1302
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1016
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 1114
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1142
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1179
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 1301
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 1407
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 1399
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1540
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1502
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 1348
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1310
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 1564
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 1319
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 1402
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1201
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1518
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1602
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 1635
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1506
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1316
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1728
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1475
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 1293
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 1490
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3472
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1873
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1525
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1632
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1805
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1567
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1697
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1831
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1847
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1721
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1599
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1837
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1852
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2019
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2185
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1899
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1950
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2101
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2951
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1831
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2181
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2265
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2462
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2227
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3121
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2981
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2719
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2659
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2958
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3119
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2641
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 3193