Принц Гарри приедет на коронацию отца без Меган

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Принц Гарри, герцог Сассекский, приедет на коронацию отца Карла III, однако, как он прилетит в Лондон без жены Меган Марк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC. В Букингемском дворце подтвердили эту информацию.

Отметим, что коронация Карла III состоится 6 мая в лондонском Вестминстерском аббатстве, на неё приглашены более двух тысяч гостей.

Участие принца Гарри в коронации будет первым его мероприятием как члена королевской семьи с момента выхода сенсационных мемуаров под названием Spare ("Запасной"). В этой книге он описал свою жизнь и развитие конфликта с родственниками.

В день коронации сын Гарри и Меган Арчи будет отмечать свой четвертый день рождения.

Принц Гарри и Меган также сделали заявление, в котором подтвердили информацию Букингемского дворца. "Герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии вместе с принцем Арчи и принцессой Лилибет", — пишут они.

О причинах такого решения в заявлениях представителей королевской семьи и принца Гари не сообщается.

Поскольку Гарри больше не выполняет формальных обязанностей члена британской королевской семьи, пока неясно, какую именно роль он будет играть на коронации. Во время празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II в 2022 году Гарри и Меган не выходили на балкон Букингемского дворца вместе с другими родственниками королевы.