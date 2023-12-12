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Приговорённый к ограничению свободы на следующий день после суда убил человека в Шымкенте

Сегодня, 18:50
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Шымкенте осудили мужчину, который на следующий же день после назначения ему ограничения свободы, убил человека, передаёт BaigeNews.kz.

Гражданина С. обвиняли по части 3 статьи 106 УК РК за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Из материалов дела известно, что мужчина, будучи осуждённым 11 сентября к наказанию в виде ограничения свободы, 12 сентября из ревности нанёс несколько ударов по голове потерпевшему, от которых тот скончался.

Прокурор просил назначить С. 10 лет лишения свободы, представитель потерпевшего - самое строгое наказание, предусмотренное законом, а подсудимый и защитники - минимальное наказание, "так как у него не было умысла причинять тяжкий вред здоровью потерпевшего", якобы мужчина действовал в рамках самообороны.

При назначении наказания суд учёл отсутствие смягчающих обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами стали совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие раскаяния. Днём ​​ранее он был осуждён за совершение аналогичного тяжкого преступления, однако выводов для себя не сделал.

"Приговором суда подсудимый С. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. С применением норм части 6 статьи 58 УК РК ему окончательно назначено 10 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе суда Шымкента.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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