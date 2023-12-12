Приговорённый к ограничению свободы на следующий день после суда убил человека в Шымкенте

Прокурор просил назначить С. 10 лет лишения свободы, представитель потерпевшего - самое строгое наказание, предусмотренное законом, а подсудимый и защитники - минимальное наказание, "так как у него не было умысла причинять тяжкий вред здоровью потерпевшего", якобы мужчина действовал в рамках самообороны.
При назначении наказания суд учёл отсутствие смягчающих обстоятельств. Отягчающими обстоятельствами стали совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие раскаяния. Днём ранее он был осуждён за совершение аналогичного тяжкого преступления, однако выводов для себя не сделал.
"Приговором суда подсудимый С. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. С применением норм части 6 статьи 58 УК РК ему окончательно назначено 10 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе суда Шымкента.
Приговор пока не вступил в законную силу.