Приговорённый к ограничению свободы на следующий день после суда убил человека в Шымкенте

В Шымкенте осудили мужчину, который на следующий же день после назначения ему ограничения свободы, убил человека, передаёт BaigeNews.kz.

Гражданина С. обвиняли по части 3 статьи 106 УК РК за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Из материалов дела известно, что мужчина, будучи осуждённым 11 сентября к наказанию в виде ограничения свободы, 12 сентября из ревности нанёс несколько ударов по голове потерпевшему, от которых тот скончался.