Приговор вынесли бывшему исполнительному директору рынка "Алтын Орда"

В Алматинской области вынесли приговор бывшему исполнительному директору рынка "Алтын Орда" Эрмеку Маркабаеву. Его обвиняли в незаконном хранении, перевозке психотропного вещества в особо крупном размере без цели сбыта, передаёт BaigeNews.kz.

Летом прошлого года на автотрассе "Алматы-Бишкек" сотрудники полиции остановили машину, на заднем пассажирском сидении которой находился Маркабаев. При личном обыске у него изъяли свёрток, внутри которого находилось порошкообразное вещество. По результатам судебно-химической экспертизы оно оказалось мефедроном (весом 1,796 грамма, особо крупный размер).

Подсудимый вину не признал и отказался от дачи показаний.

"Вина подсудимого М. доказана и подтверждена материалами уголовного дела, в том числе, исследованной в суде видеозаписью задержания и личного обыска, результатами судебно-химической экспертизы самого психотропного вещества, судебно-химическими исследованиями смывов ладоней рук, ногтевых срезов рук и среза кармана джинсовых брюк, где установлены наслоения, содержащие психотропное вещество – мефедрон, а также другими собранными по делу доказательствами", - сообщили в суде.

При назначении наказания суд признал смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством наличие у подсудимого малолетнего ребёнка.

Приговором суда Маркабаев признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 296 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.

©️Пресс-служба Карасайского районного суда Алматинской области