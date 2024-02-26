Приговор по делу о гибели 68 детей из-за лекарства вынесли в Ташкенте

Суд в Ташкенте вынес приговор обвиняемым по делу о массовой гибели детей после приёма лекарств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Радио Озоди".

Бывшего директора Агентства по развитию фармотрасли и госцентра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медназначения и медтехники Сардора Кариева приговорили к 18 годам тюрьмы с лишением права работать на руководящих должностях в госорганах в течение 2,5 лет.

Его заместители Амирхон Акбар угли Азимов и Нодирбек Дильшодович Мусаев получили по 16 лет колонии с лишением права работать на руководящих должностях в госорганах в течение 2,5 лет.

Директор Quramax Medikal Рагвендра Пратар, гражданин Индии, приговорён к 20 годам лишения свободы.

Осуждены условно и приговорены к ограничению свободы три сотрудника Quramax Medikal. Также приговор вынесен ещё 16 фигурантам уголовного дела. Всего подсудимыми проходили 23 человека (18 мужчин и пять женщин).

Гособвинитель просил суд взыскать с подсудимых по 100 млн сумов (8000 долларов) родным 68 погибших детей и 16 детей с тяжёлыми травмами (8,4 млрд сумов), а также 20 млн сумов (1600 долларов) – для двух детей с лёгкими травмами.

Напомним, в Узбекистане минимум 68 детей умерли после приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech, включая сироп от кашля "Док-1 Макс".

Сообщалось, что импортеры индийского препарата от кашля, который привёл к массовой гибели детей в Узбекистане, заплатили местным чиновникам взятку в 33 тысячи долларов за отказ от обязательного тестирования. Об этом в ходе судебного разбирательства заявили прокуроры.