Сироп от кашля, ставший причиной смерти 65 детей, мог попасть в Узбекистан из-за взятки

Импортеры индийского препарата от кашля, который привел к гибели 65 детей в Узбекистане, заплатили местным чиновникам взятку 33 тысячи долларов за отказ от обязательного тестирования, заявили в ходе судебного разбирательства прокуроры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kun.uz.

В Узбекистане проходит суд по делу о смерти 65 детей после приема препарата от ОРВИ.

На скамье подсудимых 21 обвиняемый – 16 мужчин и 5 женщин, в том числе гендиректор индийской Quramax Сингх Рагвендра Пратар, бывший директор агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистан Сардор Кариев. Семь из обвиняемых свою вину признали.

Quramax Medikal поставляла лекарства Marion Biotech по завышенной цене через две зарегистрированные в Сингапуре фирмы. В сиропе от кашля "Док-1 Макс" экспертиза обнаружила токсичный этиленгликоль.

В зале суда находятся родители погибших детей, а также ставших инвалидами после приема лекарства. Они требуют высшей меры наказания.

Суд удовлетворил просьбу защиты запретить трансляцию из зала, чтобы не показывать лица подсудимых и адвокатов.