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пресс-служба Акорды Сегодня, 14:47
281
Сегодня, 14:47
281
Фото: пресс-служба Акорды

Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом

Официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась перед Дворцом Президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

В честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп и исполнен государственный гимн Казахстана. 

Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед тепло поприветствовали друг друга. Затем командир роты Почетного караула отдал рапорт, сообщает пресс-служба президента.

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#визит #Токаев #ОАЭ
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:47
281
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