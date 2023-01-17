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Сегодня, 14:47
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281Фото: пресс-служба Акорды
Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом
Официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась перед Дворцом Президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп и исполнен государственный гимн Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед тепло поприветствовали друг друга. Затем командир роты Почетного караула отдал рапорт, сообщает пресс-служба президента.
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