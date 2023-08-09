Президент заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны в предстоящем Послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре.

"Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться. Это однозначно. Это мое глубокое убеждение", - отметил Токаев.

Здесь задача Правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения, а также гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями.

"Но не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели. Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они не дорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом. Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы", - подчеркнул Президент.

Обеспечение достойного уровня жизни нашего народа связано напрямую с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны. Здесь без кардинальных решений не обойтись.