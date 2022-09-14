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Борт№1 Сегодня, 14:39
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Фото: Борт№1

Президент встретился с министром по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии

Касым-Жомарт Токаев встретился с министром по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии Абделатифом бен Абдулазизом Абдрахманом Аль аш-Шейхом сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Глава государства назвал очень важным участие в форуме лидеров мировых и традиционных религий представителей Саудовской Аравии, страны, в которой находятся священные для исламского мира Мекка и Медина. Президент выразил признательность министру за то, что он прибыл во главе саудовской делегации в качестве специального представителя Хранителя двух святынь – Короля Салмана.

Министр по делам ислама, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий превратился в авторитетную площадку для глобального диалога.

В ходе встречи также обсуждались перспективы дальнейшего укрепления гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.

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#Токаев #Саудовская Аравия
Сегодня, 14:39
151
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