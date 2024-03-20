Президент призвал к дискуссии - депутат о предложении изменить герб Казахстана

Поручения, озвученные президентом на Национальном Курултае в Атырау, является программой действий для развития каждой социальной группы общества. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz высказал депутат Серик Егизбаев.

"Это программа действий всего общества. Для каждой социальной группы, ведомства, задачи определены. Многие не обращают внимания, что в выступлении много экономических поручений, а не только социального, культурного направления. Были озвучены четыре инициативы именно в экономической сфере. Упор сделан на строительство жилья в сельской местности, так как сейчас все строительство в городах. Строить нужно сейчас везде: и в городах, и на селе. Таким образом, можно сдержать миграционные вопросы", - сказал депутат.

Комментируя поручения Касым-Жомарт Токаева, он подчеркивает, что решение о гербе еще не принято. Глава государства призвал только к дискуссии.

"Президент конкретного решения по гербу не объявил. Он призвал к дискуссии. Касым-Жомарт Токаев отреагировал на запросы молодежных организаций. Но мы почему-то ушли в плоскость, что решение принято. Однако Глава государство подчеркнул, что вопрос будет обсуждаться. Только при необходимости будет создана комиссия историков, специалистов, которая будет обсуждать вопрос. И Потом будет объявлен конкурс. Это длительная процедура", - сказал депутат.

Важным заявлением президента Серик Егизбаев считает предложения по борьбе с наркотиками. Президент предложил максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.

"Тысячи семей страдают от этого явления. На том же курултае было отмечено, что по этому вопросу детей жестко наказывают. Преступники, по-другому их не назовешь, привлекают закладчиков. В основном это 14-15 летние подростки. Они потом попадаются получают максимальные сроки. Президент сказал, что, наверное, нужно пересмотреть закон и найти цепочки к преступнику, который организовал криминальный бизнес и подставляет детей. Алгоритм закона нужно пересмотреть", - сказал депутат.

Глава государства на Национальном курултае также отметил, что казахстанцам нужно более экономично подходить к потреблению водных ресурсов и электроэнергии. По словам Серика Егизбаева, в парламенте по этому вопросу сейчас обсуждается проект Водного кодекса.