Президент предложил каждому руководителю в АНК взять в заместители представителя молодёжи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" отметил, что новый импульс работе Ассамблеи народа Казахстана способна придать молодёжь, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Новый импульс работе Ассамблеи народа Казахстана способна придать молодежь. Поэтому предлагаю каждому руководителю этнокультурных объединений и всех общественных структур АНК назначать одним из своих заместителей представителя молодежи. Следует определить перечень молодежных проектов Ассамблеи, в первую очередь волонтерских, которые должны получить всестороннюю поддержку со стороны центральных и местных исполнительных органов", - сказал Токаев.

Также Президент в своём выступлении отметил, что огромное внимание следует уделить воспитанию детей на основе наших фундаментальных ценностей.