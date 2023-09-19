Президент поздравил Ризабека Айтмукана с победой на чемпионате мира
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмукана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения", – отметил президент.
Напомним, Ризабек Айтмукан завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сербии, став лучшим в весовой категории до 92 килограммов. В финальной схватке он оказался сильнее Османа Нурмагомедова из Азербайджана.
Победа Ризабека стала исторической в летописи отечественного спорта, так как до этого момента никому из казахстанцев не удавалось завоевать победу на чемпионате мира по вольной борьбе.
Самое читаемое
- Ярмарки под срывом? Фермеры ВКО заявили о проблеме
- В акимате высказались о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российскому акционеру
- Бывший выпускник ЕНУ передал вузу 10,5 млн тенге
- Убийство спортсменки в Актау: появилась видеозапись с места трагедии
- Крупнейший банк США выделит КТЖ кредит на покупку локомотивов