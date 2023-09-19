Президент поздравил Ризабека Айтмукана с победой на чемпионате мира

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмукана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения", – отметил президент.

Напомним, Ризабек Айтмукан завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сербии, став лучшим в весовой категории до 92 килограммов. В финальной схватке он оказался сильнее Османа Нурмагомедова из Азербайджана.

Победа Ризабека стала исторической в летописи отечественного спорта, так как до этого момента никому из казахстанцев не удавалось завоевать победу на чемпионате мира по вольной борьбе.