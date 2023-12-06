Президент посетил филиал Heriot-Watt University в Актобе

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с образовательной и научно-исследовательской деятельностью филиала Heriot-Watt University, в котором обучаются 300 студентов из девяти регионов страны. 35 процентов из них являются выпускниками сельских школ, 42 процента – из социальных категорий, нуждающихся в поддержке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Филиал, созданный на базе Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жубанова, открыт во исполнение поручения главы государства по переформатированию системы высшего образования.

Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, образовательные программы включают три англоязычные программы бакалавриата по таким специальностям как электроэнергетика, нефтяная инженерия и энергоменеджмент, компьютерная инженерия.

Президент проинформирован о том, что студенты имеют возможность продолжить обучение в филиалах Heriot-Watt University в Малайзии, Объединённых Арабских Эмиратах, Шотландии. Выпускники филиала смогут получить двойные дипломы Heriot-Watt University и Актюбинского регионального университета имени Жубанова.

В рамках осмотра выставки научных достижений главе государства представили разработки учёных вуза в естественных, технических и гуманитарных науках.