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Президент подписал поправки по вопросам совершенствования процессуального законодательства Сегодня, 10:05
161
Сегодня, 10:05
161

Президент подписал поправки по вопросам совершенствования процессуального законодательства

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона опубликован в печати.

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Сегодня, 10:05
161
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