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inbusiness.kz Сегодня, 09:41
374
Сегодня, 09:41
374
Фото: inbusiness.kz

Президент освободил от должности замминистра обороны Бауржана Тортаева

Распоряжением главы государства Бауржан Тортаев освобождён от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Тортаев занимал должность заместителя министра обороны с 23 апреля 2019 года.

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Сегодня, 09:41
374
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