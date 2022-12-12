Президент: Мы должны полностью обеспечить нашу страну основными видами продуктов питания

Президент Казахстана рассказал о запуске общестранового проекта по развитию сельскохозяйственной кооперации.

"Не выполняются планы в рамках Национального проекта по развитию АПК. К примеру, при плане по вводу 65 проектов по переработке сельхозпродукции, фактически введен только 31 проект. Планировалось запустить 7 птицефабрик мясного направления, введены 3, по производству рыбной продукции вместо 11 проектов введено лишь 7.

Мы должны полностью обеспечить нашу страну основными видами продуктов питания. Поручаю Правительству обеспечить полноценную реализацию всех проектов.

В следующем году мы запускаем общестрановой проект по развитию сельскохозяйственной кооперации с выделением 1 триллиона тенге. Он охватит более 1 миллиона сельчан", - сказал Касым-Жомарт Токаев.