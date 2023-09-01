Президент Казахстана поздравил учителей и школьников с Днём знаний
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Президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram опубликовал пост с поздравлением учителей и школьников с началом нового учебного года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил, что подрастающее поколение – будущее нашей страны, и государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием.
"В воспитании наставнику отводится особая роль, недаром Ахмет Байтурсынулы говорил: "Учитель – душа школы". Педагоги оказывают огромное влияние на формирование личности каждого ученика. Поэтому представителям системы просвещения будет неизменно оказываться всесторонняя поддержка.
Будущее Казахстана – в руках образованного поколения. Желаю юным соотечественникам успехов в учебе и высоких достижений во всех сферах общественной жизни! Искренне убежден, что молодежь добросовестным трудом внесет свою лепту в процветание нашей Родины! Поздравляю с Днём знаний!", – написал Глава государства.
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