Президент Казахстана поздравил учителей и школьников с Днём знаний

Президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram опубликовал пост с поздравлением учителей и школьников с началом нового учебного года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что подрастающее поколение – будущее нашей страны, и государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием.