Президент Казахстана посетил военные учения "Батыл тойтарыс-2023"
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Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс-2023", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Под руководством Президента Республики Казахстан, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне "Берег" состоялись стратегические командно-штабные военные учения "Батыл Тойтарыс-2023".
Касым-Жомарт Токаев наблюдал за ходом учения со смотровой вышки.
Перед началом вооруженных маневров генерал-майоры Болат Журабаев и Алмаз Джумакеев доложили Главе государства о применении Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск в оборонительной операции.
Бригадные тактические группы Десантно-штурмовых войск при поддержке авиации, а также во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и Сил специальных операций отработали тактические действия по захвату назначенного рубежа противника на противоположном берегу с преодолением водной преграды.
Подразделения Сил специальных операций и Национальной гвардии освободили Капчагайскую ГЭС, "захваченную" условным противником. Силами подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям проведена ликвидация последствий техногенной катастрофы, отработаны мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению.
По единому замыслу и плану, разработанному Генеральным штабом Вооруженных сил, была осуществлена стратегическая перегруппировка войск в районы проведения учений.
В частности, Военно-морские силы при поддержке авиации и Сил специальных операций обеспечивали безопасность объектов экономической деятельности в акватории Каспийского моря.
Соответствующие совместные учебно-боевые задачи выполнялись на полигонах Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Абайской областей.
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