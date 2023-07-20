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OTYRAR Сегодня, 10:10
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Сегодня, 10:10
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Фото: OTYRAR

Пресечен канал незаконной миграции в Атырауской области

ДКНБ по Атырауской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 394 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "организация незаконной миграции", передаёт Baigenews.kz.

Проведен ряд необходимых следственных действий, направленных на обеспечение всесторонности, полноты и объективности по уголовному делу.

Указанные действия не влекут вмешательство в коммерческую и иную деятельность организаций. Какие-либо лица не задерживались.

Иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

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Сегодня, 10:10
176
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