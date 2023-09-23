  • 24 Сентября, 16:33
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Премьеры Казахстана и Кыргызстана встретились в Таразе

Вчера, 09:20
АВТОР
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t.me/KZgovernment Вчера, 09:20
Вчера, 09:20
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Фото: t.me/KZgovernment

В Таразе с участием глав правительств Казахстана и Кыргызстана проходит заседание Межправительственного совета двух стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
 
В ходе переговоров стороны обсудят вопросы межгосударственного сотрудничества в сферах водопользования, энергетики, торговли, производственной кооперации, транзита и транспорта, сельского хозяйства, туризма и т.д. 
 
Кроме того, Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров примут участие в работе I Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана.

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