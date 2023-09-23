Премьеры Казахстана и Кыргызстана встретились в Таразе

В Таразе с участием глав правительств Казахстана и Кыргызстана проходит заседание Межправительственного совета двух стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.



В ходе переговоров стороны обсудят вопросы межгосударственного сотрудничества в сферах водопользования, энергетики, торговли, производственной кооперации, транзита и транспорта, сельского хозяйства, туризма и т.д.



Кроме того, Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров примут участие в работе I Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана.