Представляются сотрудниками Нацбанка: мошенники придумали новый способ заработать
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Национальный Банк Казахстана сообщает, что возобновились случаи телефонного мошенничества. Мошенники демонстрируют поддельные документы для подтверждения своих "полномочий", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.
"Мошенники, представляясь работниками Департамента безопасности Национального Банка, вводят граждан в заблуждение. Данные схемы реализуются с участием подставных "работников Национального Банка" под предлогом "поимки мошенников в банках второго уровня". При этом мошенники даже отправляют поддельные удостоверения работников Национального Банка, переадресовывают звонки на иных подставных лиц, а также предоставляют реквизиты для банковских переводов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в поддельных документах размещаются подписи, имена, печати для повышения доверия граждан.
"В этой связи Национальный Банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных "работников Департамента безопасности Национального Банка" прервать разговор и не принимать участие в проведении каких-либо "спецопераций по поимке мошенников", - отметили в Нацбанке.
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