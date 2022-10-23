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Центр непартийного наблюдения Сегодня, 18:29
54
Фото: Центр непартийного наблюдения

Председатель Центра непартийного наблюдения встретился с руководителями штабов кандидатов

Он рассказал о задачах на предстоящих выборах.

Председатель республиканского штаба Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов встретился с представителями штабов кандидатов в президенты: Жигули Дайрабаева, Мейрама Кажыкена, Каракат Абден, Салтанат Турсынбековой, Нурлана Ауесбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Центре непартийного наблюдения, во время встречи Толеген Кунадилов ознакомил собеседников с деятельностью центра и рассказал о задачах на предстоящих выборах. 

Глава штаба сообщил и о процессе подготовки наблюдателей, а также акцентировал внимание на вопросах обучения и методического обеспечения наблюдателей. 

"Выборы – важное событие и мы, как представители гражданского общества, осознавая долю ответственности за справедливое голосование, будем следить за соблюдением закона, за честностью и открытостью выборов", - подчеркнул Толеген Кунадилов. 

Представители штабов кандидатов поддержали инициативу Центра по обеспечению наблюдения за соблюдением законности и справедливости в ходе голосования. 

Руководители предвыборных штабов заинтересовались сотрудничеством по вопросам обучения наблюдателей.

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#выборы президента
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:29
54
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