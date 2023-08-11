Председатель правления АО "Самрук-Қазына" посетил объекты в Мангистау

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов посетил ряд дочерних предприятий, передает BaigeNews.kz.

Первый объект - газопровод Сарша введен в эксплуатацию в этом году. 60-километровая сеть соединит село Курык с местностью "Сарша" и курортной зоной "Теплый пляж", обеспечив газом субъекты бизнеса в сфере туризма, расположенные на прибрежной территории. Новая магистраль обеспечит чистым топливом в том числе часть города Актау, составив в совокупности порядка 20 тысяч кубометров в час потребления. Новая ветка объединит распределительные сети города и повысит надежность газоснабжения.

"Введение газопровода в эксплуатацию позволит улучшить туристический потенциал и снизит себестоимость и затраты отельеров. Можно сказать, осенне-зимний отопительный сезон мы ожидаем с уверенностью", - отметил Нурлан Жакупов.

Еще один стратегический объект для Мангистауского региона – Актауский морской порт. Кроме того, морскими воротами страны называют порт Курык и Актауский морской северный терминал.

"Мы находимся на Великом шелковом пути. Я считаю, что необходимо использовать большой транзитный потенциал страны. Мы можем конкурировать с морскими перевозками других стран и работаем над тем, чтобы повысить свою конкурентоспособность, в первую очередь, за счет повышения качества услуг, четкости и прозрачности. Предоставляем заказчику полную информацию о маршруте следования его груза. Более того, говоря о транзитном потенциале, предпринимаем шаги для своевременного расширения портовой инфраструктуры, детального расширения так называемых "узких мест" в акватории. Однако важно понимать, что успешная транзитная работа будет только в случае синхронного взаимодействия с коллегами из Грузии и Азербайджана в том числе. Поэтому "Самрук-Қазына" постоянно на связи с заинтересованными участниками маршрута ТМТМ из Грузии и Азербайджана – это и железные дороги, и портовые нацкомпании. Сейчас мы можем сказать, что есть повод для умеренного оптимизма. Грузооборот увеличивается", - сказал председатель правления АО "Самрук-Қазына".

Глава Фонда рекомендовал подойти к решению проблемы обмеления Каспия и дноуглубления акватории портов Актау и Курык, а также к недополучению доходов с грузооборота стратегически, с прогнозными сценариями на десятилетия вперед. В отношении проекта контейнерного хаба Жакупов подчеркнул, что "до сих пор нет твёрдых договорённостей ни с одним из инвесторов". Он поручил ускорить темпы реализации данного проекта.

Во время посещения завода ТОО "СП "CASPI BITUM" Глава Фонда поставил задачу привлечь компетентного подрядчика, способного оперативно увеличить мощность переработки в 1,5 раза – до 1,5 млн тонн сырой нефти в год (АО "Каражанбасмунай" - единственная компания АО "НК "КазМунайГаз", добывающая высоковязкую битуминозную нефть до 2,2 млн тонн в год). Кроме того, Нурлан Жакупов подчеркнул необходимость формирования своевременного предзаказа на битум со стороны потребителей. В зимние месяцы, практически до апреля завод работает не на полную мощность из-за низкого спроса. При этом летом в пик дорожно-строительных работ он многократно возрастает. Глава Фонда поручил начать работу в этом направлении с дорожно-строительными компаниями и рассмотреть возможность расширения применения фасованного битума.

"Самый большой вызов для наращивания темпов - сезонность автодорожных работ. Это влияет на актуальность производительности завода. Дороги строятся, в основном, летом. Соответственно, продукция закупается в этот период. В этом году "CASPI BITUM" будет не полностью загружен в связи с тем, что запрос на продукцию пришел к середине лета. Поэтому мы ожидаем переговоры с представителями Казавтожол и МИИР. Нужно провести координацию, чтобы закупки битума дорожно-строительными организациями интенсивно проводились круглый год. Для этого предусмотрено два варианта подачи битума в бигбэгах, что позволяет долго хранить сырье без потери химхарактеристик и второй способ транспортировки – наливной", - сказал Нурлан Жакупов.

Сегодня в Казахстане действует 4 битумопроизводящих предприятия. Согласно показателям последних лет, компания "CASPI BITUM" является лидером в этой отрасли. Мощность завода порядка 1 млн тонн в год по переработке нефти и 500 тысяч тонн по производству дорожного битума.