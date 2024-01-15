Председатель комитета торговли предложил каналы сбыта лука в Конаеве

В Конаеве фермеры сообщили главе Комитета торговли о трудностях при реализации продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

Представители КХ "Мукан", КХ "Даулетбаева", "КХ "Бауыр", ТОО "Агрофирма "Нур Агро", ТОО "Фирма Алтай" сообщили главе Комитета торговли, что столкнулись с трудностями при реализации имеющихся запасов лука.

Председатель комитета торговли Айдар Абилдабеков сообщил луководам об имеющихся бесплатных местах на рынке "Алтын орда".

Также в ходе встречи фермерам разъяснили возможности реализации продукции в крупные торговые сети, а также о том, какие документы для этого необходимы.

Кроме того, у луководов есть возможность поставки лука в региональные СПК, но для заключения форвардных контрактов необходимо наличие залога.

Также они могут экспортировать лук в другие страны. Ранее предложения по реализации лука были направлены в Узбекистан, Афганистан и Иран через АО "Qaztrade".

В ведомстве отметили, что афганистанские бизнесмены уже выразили заинтересованность, посетив также несколько хозяйств Алматинской области и ознакомились с условиями хранения и объемами лука. С нового года уже начат активный экспорт лука в Афганистан.