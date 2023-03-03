open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Председатель городского суда Тараза приговорен к трём годам заключения
yakutia-daily.ru Сегодня, 09:54
55
Сегодня, 09:54
55
Фото: yakutia-daily.ru

Председатель городского суда Тараза приговорен к трём годам заключения

Осуждён председатель Таразского городского суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Приговором суда №2 города Тараз председатель Таразского городского суда Жамбылской области Мадемаров А. признан виновным в совершении коррупционного преступления и осуждён к трём годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также Мадемаров А. пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

"Осужденный путем обмана получил денежные средства в размере одного миллиона тенге от гражданина за оказание содействия в положительном решении по гражданскому делу о признании действительной сделки купли-продажи и права собственности", - добавили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#суд #Мадемаров #осужден
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:54
55
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх