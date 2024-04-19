Предпринимателям, пострадавшим от паводков, компенсируют имущественные потери

МНЭ разработало проект правил компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024, передает BaigeNews.



Компенсация имущественных потерь будет производиться путем возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества, принадлежащего субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением застрахованного имущества.



Стоимость утраченных ТМЦ компенсируют по закупочной цене оптового поставщика.



Для компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества владелец имущества должен представить в Региональную комиссию и (или) Комиссию Фонда заявление о компенсации в электронном виде, заверенное ЭЦП, либо на бумажном носителе.



В случае невозможности личного обращения владельца имущества с заявлением могут обратиться лица, на которых оформлена доверенность.



Право собственности на утраченное имущество должно подтверждаться соответствующими документами, указанными в заявлении о компенсации. Перечень таких документов определен правилами.



Действие Правил будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года по 30 ноября 2024 года.



Проект размещен для публичного обсуждения до 3 мая 2024 года.