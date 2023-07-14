  • 14 Июля, 18:36
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Предписание Аблязову покинуть Францию прокомментировали в Генпрокуратуре РК
Предписание Аблязову покинуть Францию прокомментировали в Генпрокуратуре РК Сегодня, 17:40
233
Сегодня, 17:40
233

Предписание Аблязову покинуть Францию прокомментировали в Генпрокуратуре РК

Генеральная прокуратура Казахстана не располагает информацией о предписании Мухтару Аблязову покинуть Францию через 30 дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Касательно информации о якобы принятом французскими властями решении о выдворении Аблязова М.К. сообщаем, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан не располагает достоверными сведениями, подтверждающими либо опровергающими эти данные", - говорится в ответе ведомства на официальный запрос. 

В Генпрокуратуре добавили, что вопросы выдворения иностранных граждан, соблюдения ими миграционного законодательства относятся исключительно к внутренним делам Французской Республики.

Как подчеркнули в госоргане, Мухтар Аблязов разыскивается правоохранительными органами Казахстана за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в составе организованного преступного сообщества. Генеральной прокуратурой как уполномоченным органом принимаются предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и международными договорами меры по экстрадиции Аблязова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:40
233
Поделитесь:
Наверх