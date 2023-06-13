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BaigeNews.kz/Chursinov Artem Сегодня, 11:53
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Сегодня, 11:53
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Фото: BaigeNews.kz/Chursinov Artem

Празднование Дня медработника перенесли в Казахстане

В Казахстане перенесли мероприятия по случаю Дня медработника перенесли на более поздний срок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны. 

"В связи с последними событиями в области Абай министерство здравоохранения сообщает о переносе проведения Национального медицинского саммита "DENI SAU ULT" и вручения ежегодной Национальной медицинской премии "ALTYN SHIPAGER" на более поздний срок", - говорится в сообщении. 

Напомним, что по многолетней традиции День медицинского работника, или День медика, ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.

Ранее в акимате Шымкента сообщили, что празднование Дня города, запланированное на 19 июня, состоится в преддверии Дня Республики.

 

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Сегодня, 11:53
103
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