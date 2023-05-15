Правительство утвердило перечень социально значимых продуктов

Фото: пресс-службы КЗПП МТИ РК

Министерство торговли и интеграции (МТИ) утвердило приказом перечень социально-значимых продовольственных товаров (СЗПТ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Этот список заменил собой ранее утверждённый правительством перечень. Как и раньше, в него вошли 19 товаров: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.

Приказ министра торговли и интеграции вводится в действие 23 мая 2023 года.

Напомним, что предельные цены вводятся местными исполнительными органами. Акиматы рассчитывают и утверждают цену на каждый продукт из перечня СЗПТ в регионе. В дальнейшем соответствие утверждённой цены с фактической в магазинах также контролируются акиматами.

В случае превышения предельной цены предусмотрена административная ответственность для субъектов торговли. Так, при выявлении подобного факта штраф составляет 100 МРП, при повторном – 200 МРП. Административные штрафы также налагаются местными исполнительными органами.

В свою очередь, МТИ координирует государственные органы в вопросе ценообразования на СЗПТ в регионах.

Вместе с тем, МТИ введён размер предельной торговой надбавки на СЗПТ: маржа продавца не должна превышать 15 процентов от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.