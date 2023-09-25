Правительство Бали введёт налог на въезд для иностранцев

С февраля 2024 года правительство Бали будет взимать 10 долларов за вход на остров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Власти индонезийской провинции считают, такая налоговая схема станет хорошим подспорьем в сохранении культуры и природы туристского центра. Налог будет оплачиваться в электронном виде и станет обязательным для всех въезжающих, кроме граждан Индонезии.

Бали ежегодно привлекает миллионы иностранных гостей. Остров является основным источником сверхприбылей бюджета страны. За последний год туризм пополнил госказну почти на 4,5 миллиарда долларов.