Правила подачи онлайн петиций разъяснили в МИОР

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Вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров рассказал о поправках в законопроект по регламентации института петиций, передаёт BaigeNews.kz.

Во-первых, в законодательстве появится понятие петиции.

"Петиция - коллективное сообщение, отклик или предложение, направленное в государственный орган, местный представительный и исполнительный орган в электронной форме и рассматриваемое в порядке, установленном главой 12-1 АППК", - пояснил Кадиров в мажилисе.

Вице-министр отметил, что подать петицию граждане РК смогут с помощью специального интернет-портала.

"В Административном процедурно-процессуальном кодексе закрепляется порядок подачи и рассмотрения петиций, который будет существенно отличаться от процедур, установленных по обычным обращениям. Уполномоченным органом в сфере взаимодействия государства и гражданского общества будет проводится работа по установлению соответствия условиям. При несоответствии будет право отклонить петицию", - сказал он.

Не смогут подаваться петиции по таким вопросам, как изменение формы правления, административно-территориального устройства и границ республики, правосудие, амнистия, национальная безопасность. Перечень тем сформирован на основе конституционного и уголовного права, а также закона о референдуме, добавил Кадиров.

Кроме того, автору необходимо будет обеспечить присоединение к петиции не менее 150 граждан РК в течение 20 рабочих дней с даты подачи.

"Механизм публичной доступности петиций после сбора определённого числа подписей используется в ряде стран, в которых сформировался институт петиций. Установление подобных фильтров позволит отсечь петиции, которые не будут иметь общественного интереса. Петиции, соответствующие условиям, в течение трёх рабочих дней со дня установления соответствия, МИОР размещает на интернет-ресурсе для начала присоединения граждан, о чём уведомляется заявитель", - сказал вице-министр.

Также по его словам, гражданин имеет право выразить отношение к петиции путём присоединения к ней и/или размещения комментария на интернет-ресурсе в публичном доступе.

"Петиция, не достигшая порогового значения, направляется по компетенции в соответствующий государственный орган, местный представительный и исполнительный орган и рассматривается как индивидуальное сообщение, отклик или предложение в порядке, установленном АППК", - добавил Кадиров.

Принимать решение по петиции будет исключительно первый руководитель госоргана.