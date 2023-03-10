Права, за которые феминистки в Европе стали бороться в 19 веке, существовали в Жеты Жаргы

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Феминизм остаётся актуальным движением, борющимся с сексизмом, гендерными стереотипами и традиционными ролями женщин. Идеология оказала большое влияние не только на общество, но и на его культурное наследие - литературу. Казалось бы, в традиционной казахской патриархальной культуре феминизму не должны были уделять много места. Но, по словам писательницы, поэта и литературоведа Орал Арукеновой, тема феминизма стала основной для казахских прозаиков начала 20 века, в то время, как в мировой литературе вопросы равноправия поднимались не часто.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с писательницей о том, как феминизм отражался в казахской литературе начала 20 века, и какова была роль казахских женщин в обществе того времени.

- Что такое феминизм?

- Феминизм - это движение за права женщин, за равноправие женщин с мужчинами. Первая волна феминизма приходится на конец 19 - начало 20 века, когда женщины боролись за право голоса на выборах и за право собственности.

Если вспомнить роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", то по сюжету у супружеской пары было пять дочерей, наследника не было. Если бы отец/муж умер, без крыши над головой остались бы и жена, и дочери. Потому что у женщин не было права наследовать имущество. Поэтому по закону Майората, они пригласили кузена для того, чтобы в случае смерти отца/мужа, тот мог бы управлять его имуществом.

- Как феминизм пришёл в литературу?

- Конец 19 и начало 20 века - это эпоха модернизма, когда меняется отношение общества к женщинам и, соответственно, трансформируются женские образы в литературе. Привычные образы ангела, демонической женщины, которые описывались в художественной литературе романтизма, сентиментализма, и которые были удобны для классификации, уже не внушали доверия. Потому что, например, Мария Склодовская-Кюри уже в начале века заведовала в научной лаборатории в Сорбонне, а позже дважды стала Нобелевским лауреатом по химии и физике. Таким образом, постепенно умирал миф о женщине, единственной миссией которой было продолжение рода, и как следствие, мужчины стали воспринимать женщину как личность.

Нужно сказать, что в мировой литературе начала 20 века женской теме уделялось не так много внимания, в то время как тема феминизма стала основной для казахских прозаиков.

- Как феминизм отражался в казахской литературе?

- В начале 20 века за гражданские права женщин выступили в своих произведениях почти все казахские писатели-мужчины. Этот зачин был начат писателем, просветителем, представителем национального освободительного движения Мыржакыпом Дулатовым в его первом романе "Несчастная Жамал". Зачин был подхвачен всей казахской творческой элитой и вывел феминистский дискурс в самую главную тенденцию художественной литературы начала века.

Во многих произведениях этого периода говорится о равноправии, о том, что женщины давно заслужили свои права, потому что у них есть и интеллектуальный, и психологический, и нравственный потенциал для того, чтобы учиться, быть независимыми, самостоятельными, вести хозяйство.

Среди таких произведений - "Камар Сулу" Султанмахмута Торайгырова, "Енлик-Кебек", "Красавица в трауре", "Айман-Шолпан" Мухтара Ауезова, "Берен", "Коммунистка Раушан" Беимбета Майлина, "Акбилек" Жусипбека Аймауытова, "Жубату" Сакена Сейфуллина.

В казахском эпосе тоже были феминистские мотивы. Были сюжеты, где девушки были батырами, когда они не слушались своих родителей, выходили замуж на любимых и убегали, как в пьесе "Енлик-Кебек" Мухтара Ауезова.

- Какова была роль женщины в казахском обществе?

- Роль женщины в казахском кочевом обществе сильно отличалась от того, что происходило в других странах. Кочевой образ жизни диктовал активный вклад женщины в общее хозяйство, сообщество, которое включало в себя несколько семей, живущих в одном ауле, и которые состояли в близком родстве. Если мужчины занимались выпасом скота, то женщины были заняты не менее трудоёмкими работами - дойкой скота, переработкой молока, приготовлением пищи, выделкой, изготовлением изделий из шерсти, воспитанием детей. Было много других обязанностей в сложных климатических условиях открытой степи.

Во время захватнических войн, когда мужчины уходили воевать, женщины оставались полноправными хозяйками. Они вместе с подрастающими сыновьями занимались мужской работой, пасли скот и кочевали.

- Какие права были у казахской женщины?

- Стоит напомнить о "Жеты Жаргы" - это свод законов обычного казахского права, который принят в Казахском Ханстве в 18 веке. Одним из разделов этого свода был закон о вдовах. Он защищал права женщины-вдовы и её детей в случае смерти мужа.

В кочевом обществе женщина могла уйти из семьи мужа только после официального развода со стороны мужа. Во всех других случаях - это не разрешалось. В случае смерти мужа, она становилась женой его брата, либо близкого родственника, который подходил ей по возрасту. Такая традиция называется "аменгерство". Её основная цель - защита интересов детей, чтобы они не оставались сиротами и не скитались среди чужих людей. Дети оставались в семье своего отца, они знали свой род, и самое главное, со временем могли распоряжаться имуществом, накопленным и оставленным их отцом. Но если вдова являлась пожилой женщиной со взрослыми детьми, её не заставляли выходить замуж. Ей самой разрешалось стать главой семейства.

Некоторые права, которые европейские женщины начали требовать в конце 19 века, уже частично существовали в казахском обычном праве, начиная с 18 века. Несмотря на влияние ислама, казахская женщина никогда не ходила с закрытым лицом, свободно выходила в общество, могла передвигаться самостоятельно и верхом на лошади.