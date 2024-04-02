Пожарный спас брошенного во время паводков щенка
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Спасатель пожарной части №20 Бурабайского района Акмолинской области Фархат Ерденов спас щенка во время противопаводковых работ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Этот случай произошел в поселке Жибек Жолы Аршалынского района.
"Я услышал, как кто-то скулит. Пошел на звук, а в будке — щенок, привязанный к цепи. Еще немного и он бы утонул, так как будку заполняло водой. Я быстро сломал будку, чтобы вытащить щенка и освободил его от цепи", — рассказал Фархат Ерденов.
Спасатели накормили собаку и отнесли ее в сухое место.
Фархату Ерденову 25 лет. Он работает пожарным-спасателем в ПЧ-20 Бурабайского района. В поселок Жибек Жолы прибыл на помощь по борьбе с паводками. Он успел эвакуировать 12 человек и спасти двух собак.
Ранее в МЧС Казахстана рассказали, что паводковая обстановка в Кокшетау стабилизирована. В то же время продолжаются работы по откачке талых вод с улично-дорожного полотна города.
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