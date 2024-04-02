Пожарный спас брошенного во время паводков щенка

Спасатель пожарной части №20 Бурабайского района Акмолинской области Фархат Ерденов спас щенка во время противопаводковых работ, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Этот случай произошел в поселке Жибек Жолы Аршалынского района.

"Я услышал, как кто-то скулит. Пошел на звук, а в будке — щенок, привязанный к цепи. Еще немного и он бы утонул, так как будку заполняло водой. Я быстро сломал будку, чтобы вытащить щенка и освободил его от цепи", — рассказал Фархат Ерденов.

Спасатели накормили собаку и отнесли ее в сухое место.

Фархату Ерденову 25 лет. Он работает пожарным-спасателем в ПЧ-20 Бурабайского района. В поселок Жибек Жолы прибыл на помощь по борьбе с паводками. Он успел эвакуировать 12 человек и спасти двух собак.

Ранее в МЧС Казахстана рассказали, что паводковая обстановка в Кокшетау стабилизирована. В то же время продолжаются работы по откачке талых вод с улично-дорожного полотна города.