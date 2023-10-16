Пожарные эвакуировали детей из ясли-сада в Костанае

121 дошколят и 14 человек из персонала здания эвакуировали из костанайского детского сада. В здании произошло возгорание деревянных и бумажных декораций сцены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

"По прибытию пожарных подразделений в 12:34 пожарные обнаружили, что на первом этаже в музыкальном классе произошло возгорание деревянных и бумажных декораций сцены, деревянная оконная рама и оргтехника на площади 10 м2. От воздействия теплоты поплавился натяжной потолок", - говорится в сообщении.

Силами пожарных были эвакуированы 121 детей и 14 человек из персонала здания. До прибытия спасателей часть персонала в составе 18 человек и 30 детей смогли эвакуироваться самостоятельно.

Никто из детей не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. В тушении принимали участие 41 человек личного состава и 8 единиц техники.