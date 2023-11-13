Пожарное депо за 505 миллионов в Шымкенте превратилось в долгострой

В этом выпуске программы "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем, как в Шымкенте не могут достроить жизненноважный для города объект – пожарное депо. Старое здание снесли в прошлом году. Новое обещали сдать в эксплуатацию через 7,5 месяцев. Но объект оказался в списке долгостроев. Изначально проект оценили в 505 миллионов тенге. Договор подписали с ТОО "Шымкент курылыс". Но в этом году заказчик признал генерального подрядчика недобросовестным.