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МЧС РК Сегодня, 21:48
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Сегодня, 21:48
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Фото: МЧС РК

Пожар в Астане локализовали

Пожар в Астане локализован силами столичных пожарных, передаёт BaigeNews.kz.

"В 21:09 пожар локализован. Площадь пожара составляет 80 гектаров", - сообщили в МЧС РК.

Жертв и пострадавших нет. Тушение продолжается.

Ранее сообщалось о том, что по распоряжению главы МЧС к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.

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Сегодня, 21:48
315
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