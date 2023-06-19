Площадь пожара под Астаной разрослась до 50 гектаров

Фото: ДЧС Астаны

Столичные пожарные не могут справиться с горящим сухостоем в Астане. На помощь вызваны спасатели из Акмолинской и Карагандинской областей, передаёт BaigeNews.kz.

В районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности продолжает гореть камыш на предварительной площади 50 гектаров.

На месте находится глава МЧС Сырым Шарипханов, который держит на контроле вопрос оперативного распределения сил и средств для скорейшей ликвидации возгорания.

"Для тушения задействованы столичные пожарные - 143 человека личного состава и 21 техники, работники МИО - 11 человек и 10 поливомоечных машин, трактор, а также сотрудники "Астана Орманы" - 10 человек, четыре единицы техники. Два трактора производят опашку по периметру горения. Привлечены два вертолёта Минобороны с водно-сливными устройствами, осуществлено 18 сбросов около 63 тонн воды", - сообщили в МЧС.

На месте работает штаб пожаротушения.

По распоряжению Шарипханова к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.