- Спор из-за прав на ребёнка привёл к убийству в Астане 21:21 66
- Площадь пожара под Астаной разрослась до 50 гектаров 21:03 153
- Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане все ещё нуждается в реконструкции 20:28 320
- Кафе горит в Алматы, 64 пожарных пока не могут справиться с огнём 20:08 446
- Не смогли разделить имущество: мужчина убил бывшую супругу в Алматы 19:48 637
- Вынужденную посадку совершил самолёт, летевший из Семея в Шымкент 19:33 452
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19:14 371
- Разрубленные на куски тела кошек: полиция Шымкента ведёт расследование 19:01 368
- Подробности об освобождении заложников из здания Kaspi Bank в Астане рассказал глава МВД 18:55 405
- Токаев подписал закон о ратификации соглашения со странами СНГ по товарным знакам 18:45 294
- Казахстан предложил странам Центральной Азии объединиться в борьбе за права женщин 18:43 395
- Столица в дыму: два вертолёта привлекли к тушению масштабного пожара в Астане 18:32 518
- Токаев обсудил с генерал-лейтенантом Бакытжаном Ертаевым укрепление Вооруженных сил 18:29 557
- Ликвидация пожара в Абайской области займёт три-четыре месяца - Минэкологии 18:29 420
- Из первых уст: Почему Зульфию Сулейменову пытался уволить бывший глава Минэкологии 18:22 447
- Живой товар: женщина продала новорождённых близнецов в Кызылординской области 18:17 682
- Помогут ли надбавки к зарплате остановить отток населения в сёлах СКО? 18:14 329
- Глава МЧС прибыл на место пожара в Астане 18:09 624
- "В два раза превышена норма оксида азота" - в воздухе Астаны обнаружили токсичные вещества 18:07 417
- Более 200 молодых людей нашли работу на ярмарке вакансий в Алматы 17:39 505
- Производство лука в Казахстане в четыре раза превышает спрос – Минсельхоз 17:29 434
- Астанчанам на заметку: как обезопасить себя при сильном задымлении 17:27 368
- "Собаки защищены лучше, чем наши отловщики" - в ветсервисе Астаны пожаловались на гуманный отлов 17:15 479
- Ураган в Караганде: ветром унесло двоих детей и крышу с академии МВД 17:08 709
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 17:07 653
- Митрополит Александр подарил Токаеву изданный на казахском языке молитвослов 16:42 490
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 16:28 726
- Предприимчивая мошенница обещала трудоустроить в Минобороны за 100 000 долларов 16:21 510
- Концерт Лепса отменили в Конаеве после обращения жителей к акиму города 15:59 1135
- Связал руки скотчем и угрожал ножом: ухажёр с сайта знакомств ограбил женщину в Уральске 15:55 408
- Смертельное ДТП произошло близ БАКАД: погибли три человека 15:31 673
- Винтажные коридоры, раритетная мебель и многомиллионный долг: как спасают стационар в Степногорске 15:23 870
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 15:22 710
- Казахстанцам с просроченными кредитами запретят выдавать новые займы 15:22 407
- Дожди по всему Казахстану и не выше +20 прогнозируют синоптики 14:42 511
- ЧМ по рукопашному бою в Астане закончился триумфом казахстанских спортсменов 14:39 395
- Почему стоит посетить Туркестан с детьми 14:25 552
- TikTok запустил видеоролики для баланса между интернетом и реальностью 14:14 498
- Прокуратура добилась снижения тарифа на воду в Алматинской области 14:07 459
- Сахарные заводы обеспечивают лишь половину потребности населения: в Казахстане построят ещё одно предприятие 14:06 431
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 13:57 877
- Путешественникам на заметку: в Казахстане изменились сроки продажи ЖД-билетов 13:31 688
- Пьяный мужчина изрезал жену в Костанае 13:30 498
- Назван топ-5 туристических городов Казахстана 13:20 494
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 13:05 649
- В МЧС рассказали о тушении пожара в области Абай 12:53 466
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 12:47 1075
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 12:15 6603
- Асфальт-ковёр появился в Мангистау 12:13 487
- 47 случаев торговли людьми выявили полицейские за три дня в Казахстане 12:04 452
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 12:04 427
- Проверяют даже песок и почву: Разрешение на работу получили 64 летних лагеря в Казахстане 11:45 516
- Женщины только выигрывают от развития технологий — Айгуль Куспан 11:13 509
- Токаев дал поручения новому акиму ВКО 11:04 547
- УЕФА отметил вратаря сборной Казахстана 10:57 404
- Аким Экибастуза откровенно высказался о проблемах города 10:52 733
- Совместное заседание палат парламента пройдёт 20 июня 10:28 507
- Последние в ЕАЭС: Растущие зарплаты казахстанцев "съела" инфляция 10:27 455
- Мурат Журебеков назначен советником премьер-министра 10:10 536
- Восемь преподавателей с поддельными дипломами работали в Мангистау 09:59 603
- Нежилой квадратный метр: количество аварийных домов в Казахстане выросло за год 09:36 510
- Более 10 тысяч требований к бизнесу в Казахстане не соответствует нормам - правительство 09:11 507
- Несколько схем незаконной регистрации автомобилей выявили в Казахстане 08:33 524
- Разрубленные на куски тела кошек в отлове Шымкента: Спецкомиссия проверяет инцидент 07:57 1388
- Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомашин 07:21 601
- Казахстанским банкам выдадут рекомендации по безопасности 06:09 537
- Елену Рыбакину поздравили с днем рождения в центре Нью-Йорка 05:41 580
- В Семее предпринимателя привлекли к ответственности за повышение цен на гречку 04:31 882
- Экибастузского физрука подозревают в приставании к школьнице 03:06 645
- Разрубленные на куски тела кошек засняли в отлове Шымкента 02:22 775
- Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно 01:37 579
- В Атырау около 10 пригородных сел остались без электричества 00:42 618
- Долги Риддерской ТЭЦ составляют порядка 3,3 млрд тенге 18.06.2023 663
- Учёные создали человеческий эмбрион из одной стволовой клетки 18.06.2023 689
- Дожди и грозы обещают казахстанцам в понедельник 18.06.2023 822
- Казахстанские полицейские стали призёрами чемпионата мира по рукопашному бою 18.06.2023 1473
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 1101
- Семь медалей завоевали казахстанские дзюдоисты на турнире "Большого шлема" в Астане 18.06.2023 756
- Услуги по недвижимости будут недоступны для казахстанцев в понедельник 18.06.2023 775
- Стала известна статья, по которой расследуют дело о захвате заложников в Kaspi bank 18.06.2023 804
- LOADING...
Площадь пожара под Астаной разрослась до 50 гектаров
Столичные пожарные не могут справиться с горящим сухостоем в Астане. На помощь вызваны спасатели из Акмолинской и Карагандинской областей, передаёт BaigeNews.kz.
В районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности продолжает гореть камыш на предварительной площади 50 гектаров.
На месте находится глава МЧС Сырым Шарипханов, который держит на контроле вопрос оперативного распределения сил и средств для скорейшей ликвидации возгорания.
"Для тушения задействованы столичные пожарные - 143 человека личного состава и 21 техники, работники МИО - 11 человек и 10 поливомоечных машин, трактор, а также сотрудники "Астана Орманы" - 10 человек, четыре единицы техники. Два трактора производят опашку по периметру горения. Привлечены два вертолёта Минобороны с водно-сливными устройствами, осуществлено 18 сбросов около 63 тонн воды", - сообщили в МЧС.
На месте работает штаб пожаротушения.
По распоряжению Шарипханова к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.
-
Trend news
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 17:07 628
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 16:28 724
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 15:22 703
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 13:57 868
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 13:05 645
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 12:47 1071
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 12:15 6578
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 12:04 424
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 1100
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 984
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 1385
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 1110
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 1004
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 885
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 1720
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 7047
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 23057
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1069
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1246
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1366
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 6369
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 1259
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 2021
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 32916
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5179
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1588
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3769
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1500
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2228
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2681
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1524
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1597
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1354
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1562
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9274
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1651
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 7248
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 2815
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2418
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2189
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1735
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 2875
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2539
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 3137
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 4130
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2347
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2243
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2463
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 48866
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2153
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3290
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2731
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3184
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2483
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2709
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3910
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2107
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3979
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2590
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 4071
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2700
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 3038
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 3320
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4814
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 4154
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4491
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3377
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4209
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 9113
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3711
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2963
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 3289
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4757
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4708
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 3177
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2919
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5344
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 3429
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3996
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 3691
-
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19:14 369
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 929
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 703
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 631
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 1057
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1827
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1799
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 1056
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 1047
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 949
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 1020
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2553
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1891
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1196
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1457
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1509
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1383
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1710
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1784
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2208
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1862
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1823
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 1847
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 2330
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 3955
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2090
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3116
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 2105
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 2119
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2227
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2995
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2098
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2336
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3510
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2240
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2562
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1739
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2223
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1823
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2183
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6912
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2970
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1777
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2081
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2205
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 2065
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2211
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2505
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2509
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5035
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 2838
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3979
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2838
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2776
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3446
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2965
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 3132
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3049
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3140
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3498
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3310
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2772
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2856
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2816
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2360
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2252
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2425
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2752
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 3133
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3326
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3489
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 3240
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3621
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3799
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4562
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 4173
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 4055
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 4093
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2684
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2575