  • 7 Сентября, 21:41
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Пожар у квартиры мажилисмена Бакытжана Базарбека произошёл в Алматы

Сегодня, 21:28
АВТОР
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facebook.com/bbazarbek Сегодня, 21:28
Сегодня, 21:28
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Фото: facebook.com/bbazarbek

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек сообщил о ЧП у своей квартиры в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

О происшествии он написал в Facebook.

"Сегодня неизвестные сожгли нашу коляску перед нашей квартирой в Алматы. Видимо мне напоминают, что резво Новый Казахстан в парламенте строить нельзя! Будем ждать результаты следствия", - сообщил депутат.

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