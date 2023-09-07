Пожар у квартиры мажилисмена Бакытжана Базарбека произошёл в Алматы
Сегодня, 21:28
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Сегодня, 21:28Сегодня, 21:28
118Фото: facebook.com/bbazarbek
Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек сообщил о ЧП у своей квартиры в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
О происшествии он написал в Facebook.
"Сегодня неизвестные сожгли нашу коляску перед нашей квартирой в Алматы. Видимо мне напоминают, что резво Новый Казахстан в парламенте строить нельзя! Будем ждать результаты следствия", - сообщил депутат.
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