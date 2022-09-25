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МЧС РК Сегодня, 12:35
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Фото: МЧС РК

Пожар на горе Кокшетау локализован

На территории нацпарка "Бурабай    потушили лесной пожар на высоте 800 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, огонь удалось локализовать в 11:13. 

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Горела растительность.

"Произведено четыре сброса воды с вертолета "Казавиаспас" с водно-сливным устройством. Каждый сброс содержит примерно три тонны воды", — уточнили в МЧС.

В тушении задействованы 158  человек личного состава ДЧС Акмолинской области и 70 работников  нацпарка "Бурабай", а также вертолёт  с водно-сливным устройством. 

Напомним, сообщение о пожаре на горе Кокшетау, на территории гсосударственного природного национального парка "Бурабай", поступило в семь часов утра 25 сентября. К очагу возгорания нельзя подобраться на автомобильном транспорте, поэтому специалисты ДЧС Акмолинской области и нацпарка поднялись на высоту 800 метров пешком, на помощь, по поручению главы МЧС, подоспел вертолёт.

Видео: МЧС РК
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#Пожар
Журналист
Сегодня, 12:35
487
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