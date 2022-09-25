Пожар на горе Кокшетау локализован

Фото: МЧС РК

На территории нацпарка "Бурабай потушили лесной пожар на высоте 800 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, огонь удалось локализовать в 11:13.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Горела растительность.

"Произведено четыре сброса воды с вертолета "Казавиаспас" с водно-сливным устройством. Каждый сброс содержит примерно три тонны воды", — уточнили в МЧС.

В тушении задействованы 158 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и 70 работников нацпарка "Бурабай", а также вертолёт с водно-сливным устройством.

Напомним, сообщение о пожаре на горе Кокшетау, на территории гсосударственного природного национального парка "Бурабай", поступило в семь часов утра 25 сентября. К очагу возгорания нельзя подобраться на автомобильном транспорте, поэтому специалисты ДЧС Акмолинской области и нацпарка поднялись на высоту 800 метров пешком, на помощь, по поручению главы МЧС, подоспел вертолёт.