В нацпарке "Бурабай" тушат пожар на высоте 800 метров

Фото: МЧС РК

Пожар разгорелся на горе Кокшетау, на территории гсосударственного природного национального парка "Бурабай", на высоте ориентировочно 800 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"25 сентября утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что виден дым на горе Кокшетау. По уточнённым данным произошло возгорание растительности. Площадь и причины устанавливаются", — сообщили в ведомстве.

В ликвидации пожара задействованы 158 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и 70 работников нацпарка "Бурабай". Все они пешком отправились к месту возгорания и приступили к тушению.

По распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям, к тушению приступил вертолет Казавиаспаса.

В МЧС отмечают, что тушение лесного возгорания в горах имеет существенные особенности и ряд трудностей.