open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


МЧС РК Сегодня, 10:32
359
Фото: МЧС РК

В нацпарке "Бурабай" тушат пожар на высоте 800 метров

Пожар разгорелся на горе Кокшетау, на территории гсосударственного природного национального парка "Бурабай", на высоте ориентировочно 800 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"25 сентября утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что виден дым на горе Кокшетау. По уточнённым данным произошло возгорание растительности. Площадь и причины устанавливаются", —  сообщили в ведомстве.

В ликвидации пожара задействованы 158 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и 70 работников нацпарка "Бурабай". Все они пешком отправились к месту возгорания и приступили к тушению.

По распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям, к тушению приступил вертолет Казавиаспаса.

В МЧС отмечают, что тушение лесного возгорания в горах имеет существенные особенности и ряд трудностей.

"Применение землеройной и почвообрабатывающей техники для борьбы с лесными пожарами в горах ограничено, а на каменистых почвах вообще исключается.
Использование здесь автоцистерн и пожарных мотопомп также не представляется возможным.  Поэтому в настоящий момент личным составом для тушения возгорания применяются ранцевые опрыскиватели, а также ручные орудия - лопаты, мотыги, грабли. Скорость возгорания при его переходе с горизонтальной поверхности на крутой склон также может возрастать, что опасно для работающих на тушении", — уточнили в ведомстве.

Видео: МЧС РК
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Пожар #Бурабай #Кокшетау
Журналист
Сегодня, 10:32
359
Поделитесь:
Наверх