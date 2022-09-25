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МЧС РК Сегодня, 11:24
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Фото: МЧС РК

Видео с места пожара на горе Кокшетау поделились в МЧС

Огонь на высоте 800 метров в нацпарке "Бурабай" одновременно тушат пешие пожарные и вертолёт "Казавиаспаса". Пресс-службе МЧС РК поделились видео о том, что проиходит на месте пожара, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве напомнили, что тушение лесных пожаров в горной местности существенно осложняют работу огнеборцев. К очагу возгорания нельзя подобраться на автомобильном транспорте, поэтому специалисты ДЧС Акмолинской области и нацпарка поднялись на высоту 800 метров пешком.

Всего задействовано 228 пожарных и один ветолёт.

Напомним, сообщение о пожаре на горе "Көкшетау", на территории гсосударственного природного национального парка "Бурабай", поступило в семь часов утра 25 сентября.

Видео: t.me/qr_tjm
Видео: t.me/qr_tjm
Видео: t.me/qr_tjm
Видео: t.me/qr_tjm
Видео: t.me/qr_tjm
Видео: t.me/qr_tjm
Видео: t.me/qr_tjm
Видео: t.me/qr_tjm
Видео: t.me/qr_tjm
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#Пожар
Журналист
Сегодня, 11:24
386
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