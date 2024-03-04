Повреждения на зданиях после землетрясения в Алматы прокомментировали в акимате

Впоследствии землетрясения в зданиях наблюдаются повреждения. В основном повреждения касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление урбанистики и городского планирования города Алматы.

"Данные повреждения не являются свидетельством нарушения несущих конструкций, поскольку устойчивость отделочных материалов зависит от ряда фактов, таких как качество крепления и самого материала", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день при районных акиматах созданы рабочие группы в составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования.