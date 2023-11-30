Повредили чужое имущество: ещё двоих вандалов наказали в Астане

С начала 2023 года сотрудники полиции столицы выявили более ста фактов вандализма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Ежедневный патруль по городу осуществляют свыше двух тысяч сотрудников полиции.

Накануне наказали еще двоих вандалов.

"Астанчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в офисном помещении по улице Петрова разбил чужой компьютер. По факту случившегося составили протокол по статье 147-1 КоАП РК, суд приговорил нарушителя к 10 суткам административного ареста. В другом случае мужчина, находясь на балконе пятого этажа дома №10/4 по ул.Шевченко, решил справить там нужду. За мелкое хулиганство он получил пять суток ареста", - сообщили в акимате.

Напомним, в Астане продолжается акция "Стоп, вандал", которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, лидеры мнений, неравнодушные жители города.