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Повредил дверь, пнул стул. Казахстанца наказали за скандал в поликлинике
Штраф назначен 29-летнему жителю Экибастуза за скандал в поликлинике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Мужчина выражался нецензурной бранью и вёл себя агрессивно, повредил дверь кабинета, пнул металлический стул. Суд обязал его выплатить штраф в размере 17 250 тенге, рассказали в областном департаменте полиции.
Всего с начала 2023 года в области за мелкое хулиганство к административной ответственности привлечены 12 человек.
Ещё одного жителя Экибастуза арестовали на пять суток.
"41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома по Машхура Жусупа разбил застеклённый балкон горожанина. По данному факту в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 434 части 1 КРКоАП", - сообщил начальник местной полицейской службы Экибастуза Рустам Умаров.
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