Потребительское мировоззрение имеет пагубные последствия - эксперт о речи президента на Курултае

В выступлении на Национальном курултае президент Казахстана поднял вопрос социальных пороков, представляющих актуальную угрозу как для нынешнего, так следующих поколений, если не принять своевременные меры уже сейчас. Мнение по этому поводу высказала главный эксперт отдела мониторинга общественного мнения КИСИ Дарина Даненова, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, президент обозначил проблему расточительности в казахстанском обществе – как материальную, так и духовную: "Чтобы достичь наших созидательных устремлений, нам надо избавляться от разрушительных моделей поведения. …из-за расточительства миллионов наших сограждан богатства страны пускаются по ветру".

"Потребительское мировоззрение имеет пагубные последствия как для отдельного человека, так и для всей планеты. Вопрос бережного отношения к ресурсам, осознанного потребления стал важной ценностью уже во многих странах и для многих людей на Земле. Экологическая угроза, невосполнимость и дефицит природных ресурсов, снижение качества жизни людей, ухудшение физического и психологического здоровья – всё это ожидает нас, если в системе ценностей нашего общества устойчиво не закрепится "осознанное потребление". Это такая система ценностей, в основе которой находится рациональность трат и компромисс между личным комфортом и заботой об экологии", - сказала эксперт.

Осознанно потреблять – это покупать только те вещи, которые действительно необходимы, и пользоваться минимальным, но достаточным количеством ресурсов.

"Пришло время обратить внимание казахстанцев на эту проблему. Потому что цифры рисуют далеко не радужную картину. Согласно статистике Министерства экологии и природных ресурсов РК, в среднем на одного казахстанца ежегодно приходится порядка 400–500 кг твердых бытовых отходов. Это порядка 10 млн тонн на всё население в год. Ежегодно в Казахстане образуется 4,5–5 млн тонн ТБО. Доля переработанных и утилизированных отходов за 3-й квартал 2020 года составила только 15,8%", - приведа данные Даненова.

Для Казахстана особо актуальной является проблема расточительного водопотребления. В стране ежедневное потребление воды на душу населения составляет 3 499 литров, а для сравнения в Германии потребляют 855 литров, в Британии – 348 литров.

По данным Азиатского банка развития, Казахстан занимает восьмое место по "водному стрессу", то есть дефициту воды среди стран Азии. В настоящее время в четырех регионах (Атырауская, Мангистауская, Кызылординская, Жамбылская области) воды уже не хватает, а питьевой воды уже сейчас не хватает в Мангистауской области.

"Если говорить об отдельном человеке, то влияние парадигмы потребления, когда общество ориентировано на то, что смысл жизни заключается в потреблении товаров и услуг, имеет экономические, физические, психологические и социальные последствия. По итогам 2023 года общая стоимость товаров, проданных в розницу в Казахстане, составила 19,23 трлн тенге, что на 7,7% выше, чем год назад. Данные темпы – самые высокие за 9 лет. Для людей стало важнее обладать новым гаджетом, новой машиной, большим домом и получать удовольствие от вещей, а не от впечатлений, достижений, развития. Зачем подростку 14 худи, а маленькой девочке 40 кукол Барби? Во что превратятся эти детские потребительские привычки уже во взрослом возрасте?" - задаётся вопросом эксперт.

По её мнению, сегодня, если человек не обладает смартфоном (включая его последнюю версию), он выглядит гораздо страннее, чем вегетарианец или трезвенник. А благодаря гаджетам с самого маленького возраста дети получают доступ к интернету, бесконтрольному по времени и содержанию его контента, что чревато большим набором психологических проблем.