Потребительский подход к госденьгам - в Киноцентре ответили на жалобы продюсеров

Фото: instagram.com/kazakh.cinema

Продюсеры и режиссёры в Казахстане устроили митинг и заявили, что центр поддержки национального кино необоснованно и из-за мелких ошибок отклонил их заявки на госфинансирование. В Центре прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

Заявки для участия в открытом конкурсном отборе кинопроектов, претендующих на государственную финансовую поддержку проводили с 6 по 30 марта.

"Всего поступило 290 заявок. В результате к защите кинопроектов, претендующих на государственную финансовую поддержку, допущены 130 заявок. Некоторые заявки отклонены в виду несоответствий требованиям", - заявили в центре:

Среди несоблюдённых условий:

Подача документов по истечении срока приёма заявок; Несоответствие основному виду деятельности компании; Отсутствие свидетельства о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом; Наличие налоговой задолженности у заявителей; Неполный пакет документов либо искажённая информация.

В центре отметили, что в последние годы государство проявляет повышенное внимание к кинематографу, выделяя ему значительные финансовые средства. Киносообщество со своей стороны должно быть готово к тому, что его спросят – на что расходуются народные деньги.

"К сожалению, наши кинопроизводители не всегда осознают степень ответственности, которую влечёт за собой доверие государства. Некоторые компании во время конкурса очень красочно описывают свои будущие проекты, получают на них финансирование, а на выходе создают откровенно слабые фильмы, которые в прокате не зарабатывают и десятой части от потраченной на производство суммы, а то и вовсе ложатся на полку. Это ни что иное, как потребительский подход к государственным деньгам", - заявили в центре.

Там уточнили, что в судебном производстве уже находятся пять дел по искам, поданным Киноцентром в отношении недобросовестных – как в финансовом, так и в творческом плане – поставщиков.