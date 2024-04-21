Потерявшихся грибников нашли спасатели в Алматинской области

В Алматинской области ночью искали заблудившихся грибников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"20 апреля в 20:35 оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда и кинологический расчет выехали в Алматинскую область на поиск туристов. Двое взрослых и один ребенок отправились днем за грибами на перевал Малайсары, домой не вернулись. Помощь вызвал знакомый потерявшихся", — говорится в сообщении.

В 1:12 спасатели нашли грибников в степи, в медицинской помощи не нуждались. Ближе к 6 утра их вывели на трассу и передали заявителю, который был на автомобиле.