  • 21 Апреля, 11:39
  • BAIGENEWS

Потерявшихся грибников нашли спасатели в Алматинской области

Сегодня, 11:22
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: pixabay.com

В Алматинской области ночью искали заблудившихся грибников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"20 апреля в 20:35 оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда и кинологический расчет выехали в Алматинскую область на поиск туристов.  Двое взрослых и один ребенок отправились днем за грибами на перевал Малайсары, домой не вернулись. Помощь вызвал знакомый потерявшихся", — говорится в сообщении.

В 1:12 спасатели нашли грибников в степи, в медицинской помощи не нуждались. Ближе к 6 утра их вывели на трассу и передали заявителю, который был на автомобиле.

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